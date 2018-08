Adif licitarà part d'actuacions del Corredor Mediterrani per 73 milions

El Consell de Ministres ha autoritzat el ministeri de Foment a licitar, a través d'Adif i per un import de 73.146.071,79 euros, l'adquisició de nous materials per a l'execució de les obres d'implantació de l'ample internacional al Corredor Mediterrani en el seu pas per Catalunya. En concret, el contracte comprèn el subministrament d'aparells de via per al tram Castellbisbal-Vilaseca, que són dispositius que permeten bifurcar les vies, segons un comunicat del ministeri de Foment, que necessita que aquesta actuació estigui cofinançada pel mecanisme «Connectar Europa» de la UE. Aquests dispositius són «imprescindible» per realitzar el projecte d'implantació de l'ample internacional en el tram esmentat, mitjançant la instal·lació d'un tercer carril, a més de l'adaptació de les instal·lacions i diferents elements de la línia. Segons Foment, la licitació s'ha dividit en tres lots per garantir la correcta explotació d'aquest tram.