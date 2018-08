La confiança del consumidor baixa 0,9 punts el juliol per les pitjors expectatives, segons el CIS

La confiança del consumidor va caure 0,9 punts el juliol en relació al mes anterior, fins a situar-se en 106,1 punts, per un retrocés en la valoració de la situació actual i pitjors expectatives, segons les dades que va publicar ahir el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

El retrocés de la confiança del consumidor el setè mes de l'any es deu al petit retrocés de 0,3 punts en la valoració de la situació actual i, especialment, a la caiguda d'1,6 punts en les expectatives.

D'aquesta manera, la confiança dels consumidors ha tornat a superar el setè mes de l'any els 100 punts, com va fer al juny (107 punts), després d'estar quatre mesos previs per sota d'aquesta xifra (febrer, març, abril i maig ). Així, la percepció dels consumidors es considera positiva, ja que quan està per sota dels 100 punts s'entén com a negativa.

Dins dels dos indicadors que componen l'índex de la confiança del consumidor, el de situació actual va registrar un descens de 0,3 punts, fins a 101,7 punts, alhora que l'indicador d'expectatives va baixar 1,6 punts al juliol, fins als 10,4 punts.

El descens de les expectatives dels ciutadans és resultat d'un retrocés de 5 punts en la valoració sobre l'evolució futura de l'economia, la caiguda de 3,3 punts de les expectatives sobre l'ocupació, freni la pujada de 3,6 punts de les expectatives respecte a l'evolució de les llars.