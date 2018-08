L'antiga Gas Natural aprova un nou pla d'incentius per a 200 directius

Naturgy, l'antiga Gas Natural Fenosa, ha aprovat un nou pla d'incentius a llarg termini per a l'equip directiu que durarà com a mínim fins al 31 de juliol del 2023 i que afectarà fins a 200 professionals, inclòs el president executiu, Francisco Reynés. El consell d'administració de Naturgy va aprovar ahir aquest nou esquema de remuneració, batejat com a ILP, que s'alinea amb els objectius del pla estratègic 2018-2022 que la multinacional va presentar el juny a Londres. Una de les novetats d'aquest nou pla és que està directament vinculat al valor total generat per a l'accionista durant el període establert, segons va informar Naturgy a la CNMV. En aquest sentit, el document defineix la creació de valor per a l'accionista com el resultat de la suma de tots els dividends efectivament pagats durant el mateix període més la revaloració de l'acció durant aquest termini.