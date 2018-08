La constitució d'empreses al juny cau l'11% en relació amb el mateix mes de l'any passat

El nombre d'empreses constituïdes a Catalunya al juny va sumar 1.503 societats, cosa que va suposar el 10,8% menys que les empreses creades al juny de l'any passat, segons les dades publicades per l'estadística de societats mercantils que publica l'institut d'estadística espanyol. Catalunya manté la seva tendència a la baixa pel que fa a la creació d'empreses en l'últim any amb l'única excepció del mes d'abril d'aquest any que per l'efecte de Setmana Santa va registrar un augment del 2,73% en la creació d'empreses. En el conjunt de l'estat espanyol, al juny es van constituir 8.123 noves societats, cosa que va suposar una disminució del 2,5% en relació amb el mateix mes de l'any passat.

En relació amb els sectors d'activitat més actius en la creació d'empreses, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publica les dades en l'àmbit estatal i no facilita la informació per territoris autonòmics. El 19,5% de les empreses constituïdes a l'Estat eren del sector del comerç, el 15,4% de la construcció i el 15% mantenien la seva activitat en el sector immobiliari, financer i d'assegurances.

Al juny, 9 territoris de l'Estat van veure com el nombre d'empreses constituïdes disminuïa i la resta, 8 autonomies, registraven creixement en la creació de noves societats.