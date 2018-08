Un executiu espanyol serà el nou conseller delegat de PepsiCo

La junta directiva de PepsiCo ha decidit «per unanimitat» nomenar l'espanyol Ramón Laguarta, actual president de la companyia, com a nou conseller delegat de la multinacional en substitució d'Indra Nooyi, que el proper 3 d'octubre abandonarà el càrrec que ha estat exercint els últims 12 anys.

Amb aquest nomenament, l'executiu espanyol es convertirà en el sisè conseller delegat en els 53 anys d'història de l'empresa PepsiCo. Fins ara, tots els màxims executius del fabricant de refrescos i aperitius nord-americans han procedit del si de la pròpia multinacional.

Laguarta, de 54 anys, ocupava des del setembre del 2017 la presidència de PepsiCo, empresa on ha desenvolupat una carrera de 22 anys i on havia arribat a ser conseller delegat per a Europa i l'Àfrica Subsahariana. Amb anterioritat a la seva incorporació a la multinacional PepsiCo, l'executiu havia exercit diversos càrrecs de responsabilitat a l'espanyola Chupa Chups.

«Ramón Laguarta és exactament la persona adequada per construir sobre el nostre èxit», va declarar Indra Nooyi, el conseller delegat sortint, sobre l'executiu espanyol, de qui va destacar el seu «llarg i contrastat historial en el desenvolupament de negocis», així com la seva profunda entesa de les canviants preferències dels consumidors i altres tendències crítiques que es desenvolupen a tot el món.

En aquest sentit, «Ramón Laguarta ha estat un soci fonamental en la gestió de la companyia i estic segura que portarà PepsiCo a noves i majors altures en els propers anys», va afegir l'actual consellera delegada del fabricant de refrescos, que des del 31 de desembre de l'any 2006 ha aconseguit un retorn del 162 % per als accionistes.

Per la seva banda, Laguarta va explicar que se sentia «increïblement honrat i privilegiat» amb la seva nova designació com a proper conseller delegat de PepsiCo, i va voler expressar el seu agraïment al consell i a Nooyi pel seu suport. «Espero amb interès treballar més estretament amb tots els mesos i anys esdevenidors per seguir fent créixer aquesta empresa especial fins a ben entrat el futur», va afegir.