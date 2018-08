Caixabank augmenta el 10% el finançament a particulars a la Catalunya Central

CaixaBank ha incrementat el 10% l'import concedit per a finançament a particulars a la Catalu-nya Central durant el primer semestre del 2018. En concrent, CaixaBank ha aprovat noves operacions de finançament per a particulars per 82,7 milions d'euros, fet que suposa aquest increment del 10% respecte del mateix període de l'any passat. L'increment més destacat s'ha produït en préstecs hipotecaris. De gener a juny s'han formalitzar noves operacions per valor de 48,4 milions d'euros, xifra un 10% superior a les operacions tancades al mateix període del 2017. Destaca també l'evolució del crèdit total de préstecs al consum, que de gener a juny del 2018 han crescut 1 milió d'euros, el que representa un augment del 3% respecte al primer trimestre del 2017.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha destacat que «les xifres confirmen que l'economia continua creixent».