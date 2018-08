Friman supera els 40 milions d'euros de facturació i els 200 empleats

El nou espai de recollida dels productes comprats per Internet

L'empresa bagenca de congelats Friman acaba de posar a disposició dels seus clients l'opció del 'click and collect'. Segons ha explicat a l'ACN el seu conseller delegat, Enric Torres, permetrà oferir un servei que pràcticament serà ininterromput el set dies de la setmana. Amb una facturació anual que supera els 40 milions d'euros i 200 empleats, Friman s'ha anat adaptant al moment. Així, si el 1978 va ser pionera en vendre congelats quan la majoria de les llars no disposaven de congeladors, ara ho és impulsant la compra de producte congelat i fresc des de casa amb recollida, al cap de poca estona, a les seves instal·lacions de Sant Fruitós de Bages.

En 50 anys Friman ha passat de tenir quatre empleats, un petit magatzem amb una cambra frigorífica i un furgó frigorífic, a superar els 200 treballadors, una seixantena de vehicles, i instal·lacions a Sant Fruitós de Bages, Lleida i Mercabarna. L'empresa va néixer com a distribuïdora de productes congelats per a petits establiments d'alimentació "en un moment en el qual la gent no tenia ni congeladors a casa", recorda el conseller delegat de l'empresa, Enric Torres.

Mig segle després els congelats són només una de les línies de negoci. S'hi afegeix la distribució de peix i marisc fresc, refrigerats i productes a temperatura ambient. Amb una facturació el 2017 de 43,5 milions d'euros, mou més de 4.000 referències i té clients a Catalunya, nord del País Valencià, la franja d'Aragó, Andorra i el sud de França. I pel particular, Garoina, una xarxa de botigues de producte congelat fresc a la Catalunya central per a la venda al detall.

Segons avança el seu director comercial, Jordi Archs, l'empresa segueix a l'alça "assolint-se els objectius que ens anem marcant". Així, si es mantenen els números d'aquest primer semestre de 2018, el tancament de l'any pot ser encara millor.



Adaptar-se al moment

En plena celebració dels 50 anys, el negoci familiar es marca com a prioritat "escoltar al client" i "facilitar-los al màxim el subministrament", diu Torres. D'aquí neix 'Friman Go'. La idea, aprofundeix, segueix la tendència del 'click and collect' i per tant vol permetre als seus clients disposar dels productes ininterrompudament. "Comprar des d'internet i poder-ho recollir al cap de poca estona", aclareix el conseller delegat.



L'evolució de l'alimentació

De la mateixa manera que l'alimentació ha viscut importants canvis en les darreres dècades, l'empresa bagenca ho ha anat fent també. "Hem d'entendre molt bé que se'ns demana", insisteix el conseller delegat. Així, amb un consumidor cada vegada més conscienciat dels beneficis del producte sostenible, Friman no s'ha quedat enrere. Els aliments ecològics i de quilòmetre zero hi tenen una important cabuda. En aquest cas, explica, "la congelació és un gran avantatge perquè permet arribar a mantenir-los dos anys".

La batalla sobre el congelat, però, segueix estant damunt de la taula. El director comercial reconeix que malauradament avui en dia segueix existint "el mite" entre els consumidors que el producte congelat "no és tan bo". "El congelat és només un estat de conservació i si el producte és bo i es congela i descongela correctament mantindrà gran part dels nutrients", assegura.



El seu propi laboratori

Per conèixer de primera mà que venen, a Friman ho "proven" tot. A les instal·lacions de Sant Fruitós de Bages disposen de dos cuiners professionals que elaboren aquells productes que els arriben i que volen distribuir. I, amb l'objectiu de dur "aquest compromís" als empleats i l'aposta per la sostenibilitat, les elaboracions se serveixen al menjador de personal. Al mateix espai s'hi realitzen trobades amb professionals i consumidors per tal que, amb els mateixos fins, puguin conèixer que adquireixen abans de fer-ho.