Holaluz legalitza la primera instal·lació d'autoconsum a una comunitat de veïns

Holaluz ha obtingut la legalització de la primera instal·lació d'autoconsum elèctric compartit de l'Estat espanyol que va construir amb plaques solars ara fa un any en un bloc de pisos de Rubí, segons va comunicar ahir l'empresa. La companyia destaca que un tràmit que hauria d'haver tardat unes setmanes s'ha allargat un any i «posa de manifest les dificultats que hi ha en el sector energètic espanyol, que segueix sense facilitar el desenvolupament de les energies renovables». La construcció va ser possible gràcies a la sentència del Constitucional del 2 de juny del 2017 que va anul·lar la prohibició a les instal·lacions d'autoconsum. Holaluz recorda que fins al juny de l'any passat les instal·lacions d'autoconsum de generació elèctrica estaven prohibides per la vigència del reial decret 900/2015, que impedia que una instal·lació d'autoconsum energètic fos compartida.