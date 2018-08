L'automobilística Tesla confirma que estudia deixar de cotitzar a la borsa

El consell d'administració de Tesla va confirmar ahir en un comunicat que està estudiant la proposta del fundador i conseller delegat de l'empresa, Elon Musk, de treure a la firma automobilística de la borsa.

«La setmana passada, Elon va iniciar una discussió amb el consell sobre fer privada l'empresa. S'ha inclòs en la discussió com esdevenir privada podria ser millor per als interessos a llarg termini de l'empresa i també es van abordar els fons perquè això passi. El consell s'ha reunit diverses vegades des de la setmana passada i està fent els passos apropiats per avaluar això», va afegir aquest organisme.

El comunicat s'emet després que Musk anunciés públicament dimarts, a través de Twitter, la seva intenció que Tesla surti de la borsa, el que va motivar una forta pujada en la cotització de les accions de la firma, que van tancar la negociació amb una alça de gairebé l'11%, fins a 379,57 dòlars.