L'OCDE alerta queel creixement de l'economia espanyola perd impuls

El ritme de creixement de l'economia espanyola comença a tenir símptomes de fatiga, segons ha advertit l'OCDE, en línia amb les perspectives de desacceleració detectades per a la resta de les principals economies de la zona euro, així com per al conjunt de països del club de països desenvolupats. «L'indicador per a Espanya apunta a una desacceleració de l'impuls de creixement», ha confirmat un portaveu de l'OCDE pel que fa a l'última lectura de l'índex compost d'indicadors líders (CLI), que en el cas d'Espanya va baixar a 99,52 punts el juny des dels 99,64 del mes anterior.