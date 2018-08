Seat bat un nou rècord amb 52.700 automòbils venuts durant el mes de juliol

Seat ha obert el segon semestre de l'any amb un rècord de 52.700 vehicles venuts el juliol, el 35,7 % més que el mateix mes de l'any passat, el millor mes de juliol de la història de la companyia, segons un comunicat de Seat.

L'empresa també va batre el seu rècord de vendes el primer semestre de l'any, amb un total de 289.900 vehicles venuts a tot el món entre gener i juny del 2018, el 17,6 % més respecte del primer semestre de l'any anterior. Amb els resultats del juliol, les vendes de l'empresa amb seu a Martorell sumen 342.700 vehicles des del gener, un creixement del 20 % en comparació al període gener-juliol del 2017. Així, Seat ha batut fins ara tant el seu rècord de vendes el juliol del 2001 (46.200 unitats) com el dels primers set mesos de l'any 2000 (324.400 unitats), cosa que la companyia ha definit com el seu «millor resultat de la història». A l'estranger, les vendes de Seat fins al juliol han augmentat més del 20 % en països com Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Àustria, Bèlgica i Portugal, encara que el primer mercat de l'empresa segueix sent Espanya, amb 72.900 vendes entre gener i juliol, el 16 % més.