Les llicències de VTC augmenten el 96 % a Barcelona en només tres mesos

El nombre de llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) es va incrementar a l'Estat el 37,2 % entre maig i agost, quan se'n van concedir 2.910 més, un increment que va arribar fins i tot a superar el 96,4 % a la província de Barcelona, ja que en aquests tres mesos es van registrar 890 llicències més. Segons les últimes dades oficials d'agost, a Espanya hi havia 10.731 llicències de VTC, mentre que el maig eren 7.821 i el juliol, 9.111. De la seva banda, el nombre de llicències de taxi es va situar l'1 d'agost en 65.456, fet que suposa un increment de l'1 %. El destacat augment en la quantitat de noves llicències operatives de VTC és a causa de l'actual degoteig de resolucions judicials referit al període entre el 2009 i el 2015. En aquells anys no va operar en la legislació espanyola la ràtio d'una llicència de VTC per cada trenta de taxi, fet que va ser avalat pel Tribunal Suprem.