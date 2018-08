El Govern central aprova 86 instal·lacions d'energia renovable

El ministeri per a la Transició Ecològica ha resolt favorablement 86 de les 113 sol·licituds remeses pels adjudicataris en la subhasta de 3.000 megawatts (MW) de potència en instal·lacions renovables del mes d'abril del 2017. Els expedients que s'han completat satisfactòriament corresponen a 2.526 MW de potència, mentre que les 27 sol·licituds restants, encara en procés d'anàlisi, corresponen a 763 MW dels 3.000 MW adjudicats. Després que el 6 d'agost acabés el termini perquè els operadors acreditessin tenir autorització administrativa per construir les instal·lacions renovables, ara tenen fins al 31 de desembre del 2019 per construir i posar en funcionament els projectes. A més, la subhasta va permetre als adjudicataris identificar possibles instal·lacions amb fins al 50% més de la potència adjudicada, oferint més flexibilitat durant el procés de tramitació.