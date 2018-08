La crisi turca penalitza el BBVA, que perd el 8% en borsa en només dos dies

BBVA va completar ahir un total de sis jornades borsàries consecutives en «vermell que sumen una caiguda total del 9,98% en borsa des del 3 d'agost passat, fins situar-se, ahir, en un preu de 5,45 euros per acció. Aquest és el valor més baix de les accions d'aquesta entitat financera des de l'octubre del 2016.

Només en les últimes dues jornades, la de divendres i la d'ahir, l'entitat presidida per Francisco González s'ha deixat el 8,22% en borsa, una xifra que equival a més de 3.260 milions d'euros, llastada per la caiguda de la lira turca i a causa de l'alta exposició del banc espanyol al país.

En concret, BBVA té a Turquia al voltant de 45.000 milions d'euros en crèdits concedits, el 14% de la seva cartera total. L'entitat va entrar al país otomà amb la compra del 24,89% de Garanti Bank al març del 2011, una participació que ha elevat fins a gairebé el 50% actual.

No obstant això, la inestabilitat política del país ha portat la lira turca a depreciar-se enfront de l'euro al voltant del 43% en el que va d'any, una caiguda que es va veure agreujada divendres passat després de l'autorització del president dels Estats Units, Donald Trump, per pujar els aranzels aplicats a les importacions d'acer i alumini procedents de Turquia, que arribaran al 50% i el 20%, duplicant així el seu actual import, com a resposta a la forta caiguda que la moneda turca va experimentar divendres de la setmana passada.

Ahir al matí, el Banc Central de Turquia es va comprometre a proporcionar als bancs del país «tota la liquiditat que necessitin», a més de reduir la ràtio de reserves obligatòries exigida a les entitats turques com a resposta a les turbulències que han enfonsat fins ara més del 40% del valor de la lira turca i en suport del funcionament eficaç dels mercats, segons va anunciar l'entitat emisssora, ahir al matí.

«El Banc Central vigilarà de prop la profunditat del mercat i la formació de preus i prendrà totes les mesures necessàries per mantenir l'estabilitat financera si ho considera necessari», va anunciar la institució en un comunicat.

L'institut emissor otomà, va anunciar ahir al matí una sèrie de mesures dirigides a proporcionar liquiditat en lires a les entitats del país, incloent el compromís de celebrar més d'una operació de refinançament en els dies de més necessitat de liquiditat, amb venciments que oscil·laran entre sis i deu dies.

Així mateix, el banc central va anunciar la seva disposició a portar a terme, a part de les subhastes setmanals de liquiditat, altres operacions repo o subhastes de dipòsits amb venciments de 91 dies com a màxim.

D'altra banda, la institució introduirà mesures per flexibilitzar la gestió de col·laterals oferts pels bancs turcs en les operacions de refinançament.

Pel que fa a la gestió de liquiditat en divises, el Banc de Turquia permetrà a les entitats del país rebre préstecs en divises amb venciments a un mes més dels actuals fons amb venciment a una setmana vista.

A més, l'institut emissor turc reprendrà el seu paper com a intermediari en el mercat de dipòsits en moneda estrangera, afegint que podria elevar l'actual límit de 50.000 milions de dòlars per als dipòsits en divises, obrint la possibilitat de «millorar les seves condicions d'utilització si fos necessari».

D'altra banda, el banc central turc va anunciar una rebaixa en la ràtio de reserves exigides als bancs del país, fet que permetrà alliberar al voltant de 72.000 milions de lires turques (9.176 milions d'euros) al sistema financer.

En concret, el Banc de Turquia s'ha reduït en 250 punts bàsics les ràtios de reserves obligatòries per a tots els trams de venciment, mentre que ha rebaixat en 400 punts bàsics les ràtio de reserva exigits per als passius en divises «no core».

«Amb aquesta revisió, aproximadament 10.000 milions de lires turques, 6.000 milions de dòlars i 3.000 milions de dòlars equivalents en or seran proporcionats al sistema financer», va informar la institució.