L'Audiència proposa jutjar per estafa el fundador de Gowex

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha proposat jutjar el fundador de l'empresa de xarxes wifi Gowex, Jenaro García, per presumpta estafa i falsedat comptable, així com per sengles delictes relatius al mercat i els consumidors i d'ús d'informació rellevant.

En la resolució coneguda ahir, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 estén la seva decisió a la dona de García i consellera de Gowex, Florència Maté, signant dels comptes dels exercicis 2009-2012, i el secretari del consell d'administració, Francisco Manuel Martínez.

També a dues persones a les quals García hauria atorgat el càr-rec d'apoderats d'algunes de les societats vinculades a la companyia «per mantenir l'estatus fraudulent del negoci», en tant que planteja que les mercantils Let 's Gowex, Gowex Wireless SLU, Eco Energy 1y3 i Biotelgy VC SA hagin de respondre civilment pels presumptes delictes al ser els seus accionistes majoritaris.

Iniciada el 2014, durant la instrucció el fundador i expresident de la companyia, que proveïa serveis a l'Ajuntament de Madrid i a 64 ciutats més, entre les quals Nova York, París, Dublín o Dubai, va reconèixer haver falsejat els comptes de Gowex en l'última dècada i simular facturacions amb empreses creades per a això, gestionades amb testaferros des del 2004.

En el relat, el magistrat detalla com tot just cinc anys després que Gowex es creés amb la finalitat de prestar serveis de connexió a internet a ciutats i transports públics, el projecte «comença a no ser rendible i necessita finançament per mantenir el creixement del negoci» i els llocs de treball, fet que va motivar el salt al parquet de la companyia l'estiu del 2010. No obstant això, «des de la sortida a borsa els comptes no responien a la realitat» el que no va impedir la captació de nous inversors atrets per presumptes facturacions que, segons els resultats publicats aleshores, arribarien als 182,6 milions d'euros, uns recursos propis de 94,4 milions i un nivell de caixa de 54,8 milions el 2013. Mesos més tard, el 2014, l'anàlisi d'una empresa nord-americana advertia «amb minuciós detall» de la falsedat dels comptes de Gowex, en les que «més del 90% dels ingressos declarats no existeixen» i els reals són inferiors a els deu milions d'euros anuals.

Aquest 10% restant correspondria a ingressos procedents de la tecnologia, assegurava l'informe, que reduïa a 5.530 la xarxa de punts d'enllaç wifi enfront dels 100.000 declarats pel fundador.

Malgrat els intents per mantenir la confiança dels mercats, el juliol del 2014 el president de Gowex va admetre en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) «que els comptes de la societat d'almenys els últims quatre anys no reflecteixen la seva imatge fidel». Després d'això la firma va entrar en concurs de creditors.

Ara el jutge exposa que aquest anunci va portar l'exdirectora de Màrqueting Tania Roel –a qui contempla com a partícip a títol lucratiu– a tractar d'accelerar el pagament d'impostos per accions de Gowex, que després va cedir a la societat belga Eco Energy 3, i que posteriorment va vendre per fer front a les obligacions fiscals.