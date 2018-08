Les negociacions per desconvocar la vaga de Finnair segueixen sense acord

La reunió d'ahir entre la plantilla de tripulació de cabina de Finnair i l'empresa contractista, Atles-Adecco Outsourcing, va acabar sense acord, per la qual cosa els treballadors mantenen els sis dies de vaga a l'espera d'una última jornada de negociació, demà.

Segons va informar el sindicat Uso, la plantilla té «la disposició total de no anar a la vaga en el cas que hi hagi una entesa», però va assegurar que la decisió quedava suspesa fins demà. En cas de no aconseguir un acord, el cap de setmana vinent, 18 i 19 d'agost, serien els dos primers dies d'aturades convocades per la tripulació de cabina, que també preveu parar el 25 i 26 d'agost i l'1 i 2 de setembre.

Els treballadors argumenten que acumulen «més de cinc anys subjectes a un conveni que no té res a veure amb el sector aeri», i amb uns sous base que no cor-responen a la seva categoria.