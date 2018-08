Turquia boicotejarà els productes electrònics d'EUA

n El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va prometre ahir boicotejar els productes electrònics nord-americans, inclòs l'iPhone d'Apple Inc, en represàlia contra els intents de Donald Trump per aïllar la seva economia.Després que els Estats Units imposés sancions a dos ministres turcs i enmig de la creixent pressió interna de les empreses i els bancs per contenir una crisi monetària, Erdogan va dir que no retrocediria davant l'atac econòmic contra el seu país.

«Hi ha un cost per als que planegen l'operació» contra Turquia, va declarar des d'Ankara, sense especificar quan començaria el boicot o com s'implementarà. «Si ells tenen iPhone, hi ha Samsung a l'altra banda. A casa nostra, està Venus Vestel», va dir, referint-se a un telèfon intel·ligent fabricat a Turquia.

Si bé les sancions econòmiques probablement tindran poc efecte sobre els interessos econòmics dels EUA, l'amenaça d'Erdogan és un senyal que el conflicte no acabarà aviat. La mesura recorda la prohibició que va imposar el president Vladímir Putin a les importacions d'aliments de països que van imposar sancions contra Rússia el 2014 per la seva annexió a Crimea.

En aquest cas, però, a diferència de Rússia, els EUA i Turquia són membres de l'OTAN. Erdogan va advertir que els EUA estan posant en risc aliances que tenen dècades d'antiguitat i que estan empenyent Turquia a buscar aliats en altres parts.

No obstant això, la lira es va recuperar per primera vegada en una setmana. Dos grups de pressió del sector empresarial de Turquia i els titulars de dos bancs van augmentar ahir la pressió sobre el Govern i el banc central perquè actuïn per frenar una caiguda que ha portat la lira a perdre més d'una quarta part del seu valor en menys de dues setmanes. La moneda pujava el 5,1% a 6,5530% a la 1:31 a Istanbul.

La Unió de Cambres i Borses de productes bàsics de Turquia i l'Associació d'Indústria i Comerç de Turquia van demanar al Govern reduir les despeses, millorar els llaços amb la Unió Europea i posar fi a la disputa amb els EUA

El banc central ha d'adoptar una sèrie de mesures «perquè la situació no faci un mal permanent a l'economia real», van dir la Unió de Cambres i Borses de productes bàsics i l'Associació d'Indústria i Comerç de Turquia en una declaració conjunta. Les dues organitzacions van brindar el seu suport «compromès» per aconseguir l'èxit de les mesures i objectius econòmics del programa anunciat per Ankara i superar el «delicat període» que travessa l'economia del país eurasiàtic com a conseqüència d'esdeveniments externs i dinàmiques internes. En aquest sentit, van expressar el seu suport a les mesures «positives» anunciades pel Banc de Turquia per oferir liquiditat al sistema financer, tot i que van assenyalar que «es requereix una política monetària més restrictiva per estabilitzar el tipus de canvi».

Si bé Erdogan no va abordar aquestes preocupacions en el seu discurs, va dir que els turcs ja van començar a convertir divises en la lira turca perquè seria equivalent a «rendir-se» si ho fessin d'una altra manera.