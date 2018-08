Coronita inverteix 3.300 milions en una empresa de cànnabis

Constellation Brands, el grup que fabrica la cervesa Corona (Coronita a l'Estat espanyol), va anunciar ahir una inversió de 4.000 milions de dòlars (3.300 milions d'euros) en l'empresa canadenca de marihuana Canopy Growth, en una gran aposta pel cànnabis i el potencial mercat de begudes que incloguin aquest producte. Després d'adquirir l'octubre una participació del 9,9%, aquesta nova inversió donarà a Constellation Brands el voltant del 38% de les accions de Canopy Growth. «A través d'aquesta inversió, estem triant Canopy Growth com el nostre soci global exclusiu per al cànnabis», va explicar en un comunicat el conseller delegat de l'empresa nord-americana Rob Sands. Constellation Brands, amb seu a l'estat de Nova York, és un dels gegants del mercat de la cervesa als Estats Units, gràcies, principalment, a les seves marques mexicanes Corona, Modelo i Pacífico, i també comercialitza altres alcohols, com vi, vodka i tequila.