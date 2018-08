Gairebé 30.000 milions en dipòsits van sortir de Catalunya el 2017

n Gairebé 30.000 milions d'euros en dipòsits van sortir de les oficines dels bancs, inclosos els de les antigues caixes, a Catalunya durant el 2017, any marcat pel referèndum de l'1-O i el trasllat de les seus de CaixaBank o Banc Sabadell. Els clients, en aquell període, van retirar exactament 29.429 milions d'euros, el 16,4% dels dipòsits confiats a la banca a Catalunya, ja que dels grups formats per les antigues caixes van sortir 13.746 milions, el 18%, i dels bancs, 15.683 milions, el 15,25%.

No obstant, això no vol dir que els diners se n'anessin realment de les entitats, ja que algunes van optar per oferir «comptes mirall» i assignar-lo a oficines del mateix grup però en altres autonomies per donar més tranquil·litat als seus clients. També ha pogut contribuir a la caiguda de dipòsits de Catalunya la fuga de milers d'empreses davant el procés independentista i la seva arribada a altres autonomies, fet que augmenta els diners confiats en altres províncies. Les dades de les patronals bancàries AEB i CECA mostren que es va produir alhora un increment de dipòsits significatiu a les oficines de Madrid i regions pròximes a Catalunya. En termes absoluts, destaca l'augment a Madrid, amb 13.701 milions d'euros en un sol any, el 4,13% més, ja que si bé el saldo de dipòsits en les oficines de la regió de la banca tradicional es va reduir, es va produir un increment del 21,75% en les sucursals de les antigues caixes, uns 21.105 milions.

També criden l'atenció les pujades dels dipòsits a les oficines bancàries de les entitats representades per AEB i CECA de les Balears, Castelló, Osca, Navarra, València i Saragossa. Aquestes províncies, en conjunt, van veure pujar els estalvis confiats pels clients el 6,74% el 2017, fet que es tradueix en 7.645 milions, gràcies, en gran mesura, als 2.544 milions que va sumar Saragossa.