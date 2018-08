La reforma de l'IRPF ha tingut un cost de gairebé 8.000 milions

El cost definitiu de la reforma de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'any 2015, que va elevar a 12.000 euros l'exempció del gravamen i va reduir de set a cinc els tipus, va arribar als 7.698 milions d'euros.

Així es desprèn de l'Informe anual de recaptació tributària de l'any 2017, elaborat per l'Agència Tributària, en el qual quantifica en gairebé 7.700 milions d'euros l'impacte de la reforma de l'IRPF, que es va dur a terme de forma progressiva al llarg del 2015 i el 2016 i que, per tant, els seus efectes no es van veure de manera completa fins que es va liquidar l'exercici 2016.

L'informe explica que en els ingressos tributaris del 2017 encara van tenir impacte dels canvis que van entrar en vigor en la declaració anual del 2016, a més dels desajustos que es van produir entre quota i pagaments amb la norma del 2015.