Allau de queixes contra elèctriques i gasistes: 1,5 milions només el 2017

Els consumidors van presentar l'any passat 1,5 milions de reclamacions contra companyies d'electricitat i de gas, segons dades difoses ahir per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

En concret, 1,13 milions de les reclamacions presentades el 2017 van correspondre al sector elèctric i 369.000 al del gas, fet que suposa una mitjana de quatre reclamacions per cada 100 clients d'electricitat i cinc reclamacions per cada 100 clients de gas natural. Més de la meitat de les reclamacions contra el sector elèctric que van presentar els consumidors van tenir a veure amb discrepàncies en la mesura dels consums i en la facturació i cobrament. En el cas del sector gasista, el 45% de les queixes estaven relacionades amb problemes en el mesurament del consum i en la facturació.

La CNMC precisa que, en el sector elèctric, la qualitat de subministrament (12%) va acumular un volum important de queixes, mentre que, al sector del gas, l'atenció al consumidor (13%) va acaparar bona part de les reclamacions.

Per comunitats autònomes, Galícia va ser on més reclamacions es van presentar contra les companyies elèctriques en valors relatius, amb 7,5 queixes per cada 100 clients, seguida de Castella-la Manxa (5,9), Madrid (4,9) i les Balears ( 4,1). A la banda contrària, la Rioja va ser la regió que va presentar menys reclamacions contra el sector elèctric, amb 1,6 queixes per cada 100 clients.

Pel que fa al sector del gas, Múrcia va liderar la presentació de reclamacions, amb set queixes per cada 100 clients, seguida de Castella-la Manxa (6,9), Galícia (6,4) i Madrid (6,1). El País Basc va ser la comunitat autònoma que menys queixes va presentar, amb una mitjana de 2,6 reclamacions per cada 100 clients.

Del total de les reclamacions presentades durant l'any 2017, el 40% en el sector elèctric i el 35% al sector del gas natural van ser considerades com a procedents per les empreses i van ser resoltes de manera favorable per al consumidor. Per contra, el 56% i el 62% de les mateixes, respectivament, es van considerar improcedents o desfavorables en els sectors elèctric i gasista.

El canal més utilitzat pels consumidors per efectuar una reclamació va ser el telefònic (el 78% en el gas i el 61% en l'electricitat), seguit del presencial.

En el cas de consumidors domèstics amb dret a PVPC (els que estan acollits al mercat regulat), la CNMC destaca que, en general, els comercialitzadors de referència reben menys reclamacions que els comercialitzadors en mercat lliure.

«Aquest fet també s'observa dins dels grups empresarials, és a dir, dins del mateix grup empresarial: la comercialitzadora de referència rep, per cada 100 punts de subministrament, menys reclamacions que les comercialitzadores en mercat lliure», apunta la comisió de la competència en la nota difosa ahir.