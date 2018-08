Cada dia moren dos treballadors per accident laboral a l'Estat espanyol

Dos treballadors moren cada dia per accident laboral, 14 pateixen un accident greu, 1.646 un de lleu i 2.000 un accident laboral que no causa baixa, segons va denunciar ahir la UGT, que va reclamar més inversió i formació en prevenció de riscos laborals. El primer semestre de l'any s'han produït un total de 658.945 accidents laborals, el 0,3% més que en el mateix període del 2017, segons l'estadística del ministeri de Treball. D'aquests, 299.008 van causar baixa, el 2,7% més, i, d'aquests, 257.812 van ocórrer durant la jornada laboral (+2,3%) i 41.196 van ser accidents in itinere (+4,8%).

Segons UGT, les mútues han endurit els criteris per concedir baixes laborals, reservant només aquells casos que revesteixen més gravetat, fet pel qual «s'està produint un transvasament d'accidents que s'haurien d'haver qualificat com a lleus cap a accidents sense baixa».