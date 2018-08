El preu de la gasolina arriba al màxim de fa dos mesos en pujar el 0,1% en set dies

El preu mitjà del litre de gasolina s'ha situat aquesta setmana en màxims des de mitjan juny, després d'haver-se encarit el 0,1% respecte a la setmana anterior, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea.

En concret, el litre de gasolina s'ha situat aquesta setmana en gairebé 1,327 euros, per sobre dels 1,325 euros de la setmana anterior. No es registrava un preu tan alt des de la tercera setmana del mes de juny passat, quan va arribar als 1,328 euros de mitjana per litre. Per la seva banda, el preu del litre de gasoil es manté més o menys estable després d'haver marcat aquesta setmana un preu de 1,226 euros, lleugerament per sobre de la setmana anterior.

D'aquesta manera, els preus dels dos carburants prossegueixen la tendència alcista amb la qual van arrencar el mes d'agost.

El preu del barril de petroli de tipus Brent, de referència a Europa, cotitzava ahir a gairebé 71 dòlars.