Turquia descarta un rescat i imposa controls de capital

El ministre turc de Finances i el Tresor, Berat Albayrak, va assegurar que Turquia sortirà «més forta» de l'actual període de volatilitat, en assenyalar que el país otomà no es plantejarà la imposició de controls de capital ni l'opció de sol·licitar assistència al Fons Monetari internacional (FMI).

«Turquia sortirà més forta d'aquest període de volatilitat», va declarar Albayrak, qui també és gendre del president turc, Recep Tayyip Erdogan, durant una conferència amb inversors, on va dir comprendre completament els reptes en l'àmbit domèstic als quals s'enfronta el país sota l'actual «anomalia del mercat».

En aquest sentit, el ministre turc va defensar la solidesa del sector bancari turc, en subratllar que no s'ha detectat una sortida de dipòsits significativa de les entitats, i va afegir que el Govern «no dubtarà en donar suport al sector bancari».

Així mateix, Albayrak va destacar que Ankara durà a terme un programa coherent i creïble a mitjà termini per controlar la inflació, amb l'objectiu de frenar la pujada dels preus a menys del 10% «tan aviat com sigui possible», per al què adoptarà la postura fiscal que el banc central consideri oportuna. En aquest sentit, va destacar que Turquia no és un país excessivament endeutat, tot i que el deute es va situar en el 137% del PIB el primer trimestre, i va anunciar que s'ha donat mandat a tots els ministeris per emprendre un ambiciós programa d'estalvi amb l'objectiu de mantenir una trajectòria fiscal prudent i que va donar caràcter prioritari a les reformes estructurals, inclosa la flexibilització del mercat laboral.

«Estem experimentant condicions desfavorables, però les superarem», va afegir el titular de la cartera d'economia, en subratllar que el marc d'actuació d'Ankara continuarà basat en els principis del lliure mercat, comprometent-se que no s'aplicaran controls de capitals.

«Els controls de capital mai estaran en la nostra agenda (...). Turquia mai s'ha desviat en temps de crisi de la pràctica del mercat lliure», va declarar Albayrak, que va afegir que el Govern no té intenció de sol·licitar assistència a l'FMI.

Pel que fa a les tensions amb els EUA, va apuntar que el país sortejarà aquest període de sancions en col·laboració amb altres països, com Alemanya o la Xina.