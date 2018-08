El deute públic arriba a un nou rècord: Espanya deu 1,162 bilions d'euros

n El deute públic espanyol torna a marcar un altre rècord històric. L'Estat, les comunitats i els ajuntaments deuen en total d'1,162 bilions d'euros. És més que mai. Els compromisos porten escalant des de final del 2008 gairebé sense descans. Després de l'últim rècord del mes de març (1,160 bilions), l'abril va experimentar un petit canvi de tendència i s'havia separat lleugerament dels màxims. El maig va començar a pujar de nou i el juny va accelerar i va batre el rècord.

Amb aquest repunt en el sisè mes de l'any, el deute públic continua a l'alça després d'haver incrementat 4.935 milions d'euros el maig i de marcar un nou màxim històric, en superar el registrat el mes de març passat (1,160 bilions d'euros). En termes interanuals, el deute espanyol va créixer 27.808 milions d'euros, el 2,45% més que el juny del 2017.

Malgrat tractar-se d'un rècord en xifres absolutes, és cert que en relació a la riquesa espanyola encara no s'ha tornat als nivells més alts. El 2016 el deute va arribar a superar el 100% del PIB per primera vegada en un segle. Actualment se situa prop del 98,2% del PIB (prenent com a referència les últimes xifres provisionals de PIB trimestral a preus corrents publicades per l'Institut Nacional d'Estadística), ja que l'economia espanyola segueix creixent amb força la primera meitat de l'any.

El segon trimestre de l'any, l'avanç va ser una mica més moderat (del 0,6%, enfront del 0,7% del primer trimestre), però encara lentament.

Al mateix temps, el deute de les comunitats autònomes va augmentar també el juny 1.058 milions, el 0,36% més respecte al mes anterior i el 2,3% més enfront de juny del 2017, fins a situar-se en 292.372 milions d'euros. Per la seva banda, l'endeutament dels consistoris va pujar 485 milions, fins als 29.349 milions, l'1,7% més respecte el maig però el 9,5% inferior a fa un any.

Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social va augmentar 7.501 milions d'euros respecte al maig, fins als 34.888 milions, la qual cosa suposa un avanç mensual del 27,4% i un repunt interanual del 7,6%, ja que el juny del 2017 era de 32.429 milions d'euros.

Per primera vegada, la Seguretat Social supera la barrera dels 30.000 milions d'euros. Compromesa amb Bruseles, Espanya hauria de reduir el seu deute el 2018 fins al 97% del PIB.



S'incrementen els valors

Per instruments, els valors representatius de deute van tornar a representar el percentatge més alt d'endeutament, amb el 85,5% del total, si bé van augmentar el 0,7% respecte al maig, fins a situar-se en 994.934 milions d'euros.

Els valors a llarg termini, que el juny es van situar en 929.040 milions d'euros, van incrementar el 0,8% respecte al maig, mentre que els valors a curt termini van aconseguir 65.894 milions d'euros, l'1,3% menys.