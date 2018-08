Els tripulants de cabina de Finnair a Barcelona fan vaga avui i demà

Els tripulants de cabina de Finnair a la base de Barcelona faran vaga avui i demà després de no arribar a un acord amb l'empresa contractista, Atlas-Adecco Outsourcing, sobre els augments salarials. Segons va informar el sindicat USOC en un comunicat, la conselleria de Treball de la Generalitat ha convocat aquest divendres amb caràcter d'urgència una nova mediació, però no hi ha hagut avenços en la negociació i els treballadors han decidit mantenir les aturades, a l'espera d'una nova mediació dimarts que ve.

Segons l'empresa, ha ofert augments salarials mitjans del 12% pel 2018 i 2019 amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2018 i fins al 16% per al 2020, però la representació sindical no els ha acceptat. Si no hi ha acord en les pròximes reunions amb la mediació de la Generalitat, els tripulants tenen previst fer vaga també els dies 25 i 26 d'agost i l'1 i 2 de setembre.