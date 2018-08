El Homrani afirma que l'article 155 va encallar 800 milions d'euros a Treball

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va assegurar ahir que en arribar a la conselleria es va trobar amb «més de 800 milions d'euros» pendents de pagament «paralitzats a conseqüència de l'article 155», i que ja han pogut «desbloquejar» la situació.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, El Homrani va explicar que es va trobar amb més de 800 milions d'euros pendents de pagament, corresponents a contractes amb entitats socials del tercer sector, d'atenció a menors o a persones en risc d'exclusió, pendents de renovació i «amb endarreriments de pagament de fins a 120 dies».

«El 155 ha tingut afectacions i encara en té, especialment en els departaments que treballen amb persones vulnerables. En el fons, a qui més afecta és a les persones que depenen d'aquests serveis, com joves, nens o persones amb discapacitat», va explicar el conseller de Treball.

També va assegurar que la intervenció de la Generalitat va afectar altres actuacions del seu departament, com la renda garantida, que actualment reben 112.000 persones a Catalunya i que ha estat denegada a 55.000 més, aproximadament, per no complir els requisits.

El titular de la cartera de Treball va defensar que aquesta prestació està molt lligada a la intervenció de la Generalitat, perquè durant un temps va impedir la possibilitat d'efectuar un «desplegament normatiu» que «faciliti l'entrada» a aquesta ajuda als col·lectius més vulnerables.

Davant la precarització del mercat laboral, El Homrani va apuntar també el govern de Pedro Sánchez i va dir que «encara no ha tirat enrere la reforma laboral (del Partit Popular)», a la vegada que assegurava que «en les declaracions que hi ha hagut no hi ha molta intenció de derogar-la».

D'una altra banda, el polític català també va demanar al Govern espanyol «planificació i transparència» en els procediments d'acollida de migrants menors no acompanyats, de moment 225 aquest mes d'agost.

«Tenim clar que els acollirem i com ho farem. Però es necessita més transparència. Perquè, si no, estem, dia a dia, desplegant dispositius d'acollida, però no ens centrem en allò en què hauríem de fer-ho: formació, inserció laboral, majors d'edat...», va precisar.