La renda dels ciutadans creix més que el PIB per primer cop des del 2015

L'ingrés real mitjà per persona dels països de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va créixer el 0,7 % els tres primers mesos de l'any, es va accelerar tres dècimes respecte de la dada del trimestre anterior i va superar per primera vegada des de l'últim trimestre del 2015 el ritme d'expansió de la riquesa per càpita, que entre gener i abril va arribar al 0,4 %. Segons les dades difoses ahir per l'OCDE, el primer trimestre de l'any els ingressos reals per càpita van créixer tres dècimes més que en el quart trimestre del 2017, quan van augmentar el 0,4 %, mentre que l'expansió econòmica per càpita es va moderar una dècima. És el primer cop que això passa des de l'últim trimestre del 2015, quan els ingressos reals per càpita van créixer a un ritme del 0,18 %, davant l'increment del 0,14 % del PIB per càpita de l'OCDE.