Turquia presenta una reclamació a l'OMC pels aranzels imposats per Trump

Turquia ha iniciat un procés de celebració de consultes davant l'Organització Mundial de Comerç (OMC) pels aranzels imposats per Estats Units a l'acer i l'alumini, segons va anunciar l'organisme internacional ahir.

Turquia defensa que les mesures preses per l'executiu de Donald Trump són «incompatibles» amb diverses disposicions de l'Acord sobre salvaguardes de l'OMC, així com de l'Acord general sobre aranzels duaners i comerç del 1994. El mecanisme triat per Turquia, la celebració de consultes, dona a les parts l'oportunitat de debatre la qüestió i trobar una solució satisfactòria per a tots dos sense arribar al litigi. Si en 60 dies no s'ha tancat cap acord, Turquia pot sol·licitar que el resolgui un grup especial. Trump va informar aquest mes que els aranzels a l'acer i alumini turcs es doblarien, fins al 50 % i el 20 %, respectivament, com a mesura contra el país otomà que manté pres el pastor evangèlic Andrew Brunson.