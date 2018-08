Endesa reforma la xarxa elèctrica de baixa tensió de Castellolí per millorar-ne la seguretat i el servei

Endesa ha finalitzat els treballs de millora tecnològica de part de la xarxa de baixa tensió de Castellolí. L'actuació, que ha tingut un pressupost de 7.600 euros, ha consistit en la substitució de 770 metres de xarxa aèria convencional de baixa tensió de la urbanització els Pinyerets per nou cable trenat. L'objectiu és incrementar la seguretat, minimitzar el seu impacte visual i millorar la qualitat i la continuïtat del servei als veïns. Els treballs formen part dels plans d'inversió de la companyia a la Catalunya Central i tenen l'objectiu de dotar la infraestructura de distribució elèctrica de l'Anoia dels darrers avenços i millores tecnològiques. La xarxa trenada representa una reducció important de les mides i l'amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades per evitar contactes no desitjats per culpa del vent o d'altres agressions externes. Aquest disseny és més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat. L'operació ha permès retirar dos pals de fusta, amb la qual cosa es millora notablement l'impacte visual. A més, el nou cablejat té una secció més gran, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en aquesta zona de la comarca de l'Anoia.