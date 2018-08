Fibracat preveu estendre la seva xarxa a tots els municipis del Bages abans d'acabar aquest any

ARXIU PARTICULAR

Un operari treballant en la instal·lació de la xarxa de fibra òptica de Fibracat ARXIU PARTICULAR

L´operadora de telecomunicacions manresana Fibracat continua amb l´execució del seu pla d´expansió a la comarca del Bages i preveu arribar a tots els municipis abans d´acabar aquest any, segons explica l´empresa en una nota de premsa.

Aquest mes d´agost, l´empresa ha activat la seva xarxa de fibra òptica a la urbanització del Calvet, a Sant Salvador de Guardiola. Segons assegura la mateixa empresa, Fibracat és l´única operadora que ha invertit en el desplegament d´aquesta tecnologia en el nucli residencial i que dona servei a la urbanització.

En aquests moments l´operadora manresana ja arriba al 80% de les poblacions bagenques. Segons explica la mateiuxa empresa, en els llocs on té presència, la seva quota de mercat és, de mitjana, del 20%.

Pel que fa a l´extensió de la seva cobertura de fibra òptica a la resta de municipis de la comarca del Bages, Fibracat explica que està pendent de resoldre els darrers tràmits administratius per activar la seva xarxa pròpia a les poblacions d´Avinyó i Santpedor i, darrerament, s´han presentat els projectes de desplegament a Sallent i Castellgalí.

En el cas de Sant Vicenç de Castellet, la documentació per doncar coertura de fibra al municipi està presentada des de l´any passat i per qüestions alienes a Fibracat encara no es pot oferir el servei als clients que ho han sol·licitat, sempre segons assegura l'empresa.

En paral·lel, el proper mes de setembre l´empresa presentarà els projectes tècnics per fer el desplegament als municipis de Balsareny, Navàs i Súria. Fibracat preveu donar servei al conjunt de la comarca del Bages abans d´acabar l´any.

Actualment, la cobertura de Fibracat és total als municipis de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Callús, Sant Joan de Vilatorrada, Artés, el Pont de Vilomara i el mateix nucli de Sant Salvador de Guardiola amb una quota de mercat mitjana del 20%.