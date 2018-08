La UGT exigeix que es derogui totalment l'última reforma laboral

El sindicat UGT de Catalunya se centrarà els pròxims mesos en assegurar que les patronals compleixen els acords interprofessionals signats a escala estatal i autonòmica, seguirà reclamant al Govern la derogació completa de l'última reforma laboral i va assegurar que es conformaran amb canvis puntuals.

El secretari d'UGT Catalunya, Camil Ros, va incidir ahir en roda de premsa en la importància del compliment d'aquests acords, després d'«anys de crisi i de bloqueig de la negociació col·lectiva». «Esperem que aquest segon semestre sigui l'inici real de la recuperació de salaris i drets», va dir.

Ros va indicar que aquests acords -Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva i Acord Interprofessional de Catalunya- es tradueixen en increments salarials, recuperació del poder adquisitiu o en «expulsar compa-nyies multiserveis que provoquin l'explotació laboral». En concret, assolir un sou mínim interprofessional de 1.000 euros mensuals o percebre increments salarials del 3 % (el 2 % fix i l'1 % variable) són dues de les principals mesures pactades en les negociacions entre els agents socials i el Govern.

L'aplicació d'aquestes mesures «s'han de produir en tots els convenis col·lectius quan toqui, en el seu moment de renovació, però hi ha aspectes que ja es poden modificar. Serem molt contundents en l'aplicació d'aquests acords», va reafirmar el líder sindical. «Hem fet l'esforç de signar, perquè podríem haver seguit la mobilització», va afegir Ros, que assegura que si no s'apliquessin correctament les condicions pactades, el sindicat no descarta noves mobilitzacions si no es detecten avenços en el seguiment.

UGT també seguirà reclamant la derogació de la reforma laboral del PP, cosa que espera que es produeixi a curt o mig termini. Després, va afegir, l'objectiu és assolir «un acord tripartit (patronals, sindicats, Govern) per a una nova legislació laboral que fomenti l'estabilitat». Ros va assegurar que encara que s'hagi produït un canvi de Govern i «per molt que tingui un discurs diferent», el sindicat no renunciarà a l'anul·lació de la reforma laboral impulsada per Mariano Rajoy. El sindicat aspira a aconseguir les mateixes condicions laborals anteriors a la crisi econòmica i denuncia la falta d'inversió en polítiques públiques que fomentin els plans d'ocupació i formació dels últims anys.

D'altra banda, Ros va destacar el contingut de l'Acord Interprofessional de Catalunya, que signaran formalment la primera setmana de setembre els sindicats CCOO i UGT i les patronals catalanes Foment del Treball, Pimec i Fepime, per abordar la qüestió actual de les empreses que basen la seva activitat en l'economia col·laborativa.

«L'economia col·laborativa és més a prop de l'explotació que d'una altra cosa. Totes aquestes feines han de tenir també un marc legislatiu que doni cobertura als drets del treballador, i això només es pot aconseguir ampliant la negociació col·lectiva», va assegurar el líder d'UGT Catalunya, plantejant-ho com un altre repte per al sindicat.