El Consell de Política Fiscal aprova el mateix objectiu de dèficit per a les comunitats

n El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) va aprovar ahir, per segona vegada, els mateixos objectius d'estabilitat per a les autonomies per al proper trienni que ja va aprovar a mitjan juliol i amb l'única novetat de la Comunitat Valenciana, que va passar de l'abstenció al vot favorable.

La Generalitat de Catalunya, de la mateixa manera que ja va fer el juliol, no va participar en la reunió, que aquesta vegada es va celebrar de forma telemàtica, al·legant que el CPFF no és un mecanisme efectiu, i va advocar per celebrar reunions bilaterals per abordar les qüestions financeres en relació a aquesta comunitat.

La Comunitat Valenciana va votar a favor de suavitzar el dèficit a canvi de mesures que suposaran 850 milions d'euros addicionals per a la regió valenciana, entre les quals destaca l'acord pel qual l'Estat assumirà el deute del Consorci València 2007, que ronda els 350 milions d'euros

A més, segons va declarar el president valencià, Ximo Puig, que ahir va assumir personalment les negociacions amb Hisenda, s'ha acordat el refinançament de 1.000 milions d'euros del deute valencià de curt a llarg termini.



Alleujar el dèficit

La votació de la senda d'estabilitat proposada pel Govern espanyol per alleujar el dèficit autonòmic (2019-2021), que va ser rebutjada pel Congrés el 27 de juliol, va tornar tenir l'oposició de les cinc comunitats governades pel PP i les Canàries, mentre que van votar a favor les set comunitats socialistes i la de Cantàbria.

Per tant, els objectius d'estabilitat i deute públic aprovats, que van ser votats per primera vegada de forma telemàtica, passaran al Consell de Ministres, on seran ratificats avui.



Carta d'Aragonès

De nou, Catalunya va refusar participar en el Consell i va excusar la seva presència amb una carta enviada pel vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en què va argumentar que les relacions econòmiques entre la Generalitat i Estat han de dirimir de manera bilateral.

Les comunitats governades pel PP, que es van oposar a la proposta del Govern, van justificar el seu vot en contra amb els mateixos arguments que fa un mes.

Així, el Govern de Múrcia va reclamar la modificació de l'actual sistema de finançament, que genera el 80% del deute regional, i va lamentar el «maltractament econòmic» que pateix la comunitat per part de l'Executiu central.

També La Rioja va insistir que la proposta de l'Executiu vol dir «més despesa, més deute, més impostos i empitjora el creixement econòmic i la creació d'ocupació».

A Castella i Lleó, la consellera d'Economia i Hisenda, Pilar del Olmo, va remetre un informe a la Secretaria del CPFF perquè revisi els lliuraments a compte de les comunitats i va demandar 142 milions d'euros corresponents a l'IVA. Les Canàries, que van repetir el vot en contra, van reiterar que rebutgen la proposta perquè «castiga les administracions complidores».