KKR negocia la compra a Fiat de Magneti Marelli, que té planta a Santpedor

n El fons de capital de risc KKR està en negociacions amb el grup automobilístic Fiat Chrysler Automòbils (FCA) per a l'adquisició de la seva divisió de components per a vehicles Magneti Marelli, que té planta a Santpedor, que la companyia va anunciar el mes d'abril passat que s'escindiria del consorci. Segons van informar fonts pròximes a l'operació a The Wall Street Journal, l'operació està sent negociada entre les dues parts. Diversos analistes situen el valor d'aquesta filial de FCA en 3.230 milions d'euros, tot i que la venda podria superar la xifra.

Aquesta negociació es produeix en línia amb la intenció del nou conseller delegat de l'empresa, Mike Manley, de desprendre's dels actius menys rendibles a Europa, mentre que el seu predecessor, Sergio Marchionne, mort recentment, va buscar la separació de Magneti Marelli de FCA amb la intenció que aquesta comencés a cotitzar en borsa a final d'aquest any o inici del que ve.