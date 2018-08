Seat preveu suprimir torns de cap de setmana per la falta de motors

Seat preveu desconvocar els dies de producció addicional previstos diversos caps de setmana a partir de setembre a la seva fàbrica de Martorell per tal de reduir el nombre de cotxes davant la falta de suficients motors a causa de les noves homologacions i de l´augment de la demanda de gasolina en detriment del dièsel.

Segons va explicar a Europa Press el president del comitè d´empresa de Seat, Matías Carnero, la planta de Martorell té mesures de flexibilitat per tal de poder fer front a aquesta situació, un fet que no tindrà afectació sobre la plantilla.

Segons va assegurar el president del comitè d´empresa, no hi ha risc d´un expedient de regulació temporal d´ocupació (ERTO), tal com sí que ha succeït a la planta de Volkswagen a Landaben, a Navarra, que tancarà durant vuit dies per tal de reduir la seva producció un total d´11.000 unitats.

Fonts de la direcció de Seat van assegurar que la companyia està analitzant la situació i tindrà més informació els propers dies. També van recordar que, durant el mes d´agost, la fàbrica de Martorell atura la seva producció i aprofita aquesta pausa per tal de realitzar tasques de manteniment. Segons la direcció, les mesures de flexibilitat es pactaran amb els sindicats a principi del mes de setembre.

Per al mes de setembre, direcció i sindicats ja havien pactat sis torns addicionals per a la línia 1, la que fabrica l´Ibiza i l´Arona –quatre dissabtes al matí i dos diumenges a la nit– i dos torns addicionals per a la línia 2, que fabrica el León –dos dissabtes al matí–, i desconvocar-los suposaria deixar de produir uns 3.000 cotxes.

La falta de motors es deu al fet que cada vegada hi ha més demanda de motors de gasolina i menys dels motors de dièsel –per exemple, Seat el juliol calculava el 30% de comandes de cotxes dièsel i la resta de gasolina, uns percentatges que han fet un gir en pocs mesos.

A la situació també li afecta la nova norma europea d´homologació d´emissions i consums en els motors dels nous vehicles que entrarà en vigor el proper 1 de setembre, denominada WLTP, i els fabricants no estan arribant a temps per homologar tots els motors per tal de satisfer la demanda de vehicles del mercat, fet que obliga les automobilístiques a adopta mesures per reduir la seva producció de vehicles.