Vueling és l'aerolínia debaix cost més impuntual de tot el món

Iberia Express ha tornat el juliol a ser l'aerolínia de baix cost o low-cost més puntual del món, mentre que Vueling ha continuat perdent posicions, fins a situar-se a la cua d'aquesta classificació, elaborada per la consultora nord-americana FlightStats.

Després de finalitzar el 2017 com l'aerolínia de baix cost més puntual del món, per quarta vegada consecutiva, amb el 91,77% dels seus vols en hora, també ho va ser el gener d'aquest any, i continuant al podi el febrer, en aquest cas en el segon lloc de la llista (que no inclou Ryanair), encara que després es va recuperar.

Vueling, en canvi, va ser una de les companyies de baix cost més impuntuals del món, amb el 58,84% de les seves 22.088 operacions en hora, baixant al lloc 44 des del 41. Aquest any, l'aerolínia catalana va arribar a ser la segona low cost més puntual del món el febrer, però els mesos posteriors va començar a descendir fins a situar-se entre els últims llocs.