Els treballadors de Finnair al Prat desconvoquenla vaga

Els tripulants de cabina de Finnair a Barcelona-el Prat han desconvocat les quatre jornades de vaga previstes, després d'un acord amb l'empresa contractista, Atlas-Adecco, que preveu un augment salarial del 12% per al 2018 i del 4% per al 2019. La plantilla, formada per uns 50 treballadors, ja va fer dues jornades de vaga el cap de setmana passat i tenia previst parar el 25 i 26 d'agost i l'1 i 2 de setembre per exigir millores salarials i laborals. Això no obstant, USOC ha desconvocat les aturades després d'arribar a un acord amb la companyia amb «importants millores econòmiques».