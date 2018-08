La Caixa ofereix préstecs a bons estudiants per fer un postgrau fora

n La Fundació Bancària La Caixa i MicroBank oferiran un préstec «en condicions preferents» als estudiants que van ser preseleccionats com a «excel·lents» però no van obtenir la beca anual que ofereix l'entitat perquè puguin seguir els seus estudis de postgrau a l'estranger. En la convocatòria d'aquest any s'han presentat 1.226 candidats, dels quals 483 van ser classificats com a «estudiants excel·lents» en la fase de preselecció i 120 han obtingut la beca per estudiar «en algunes de les universitats més prestigioses del món». Així, aquest préstec, «amb condicions molt favorables i sense cap tipus d'aval ni garantia», els cobrirà la matrícula dels estudis que desitgin cursar, així com les despeses de manutenció corresponents. El programa de beques ha destinat un total de més de 160 milions d'euros a la formació de 3.335 estudiants des de la primera convocatòria, el 1982.