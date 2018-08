Ryanair començarà a cobrar per l'equipatge de mà a cabina i a bodega l'1 de novembre

n L'aerolínia de baix cost Ryanair cobrarà, a partir del proper 1 de novembre, entre 6 i 10 euros per viatjar amb un equipatge de mà de menys de 10 quilos, que fins ara era gratuït, sempre i quan no es pugés a d'alt l'avió i es quedés a la bodega. La nova política d'equipatge de la companyia permet que els passatgers portin un «petit equipatge de mà» que càpiga sota el seient de l'avió. Només els clients que amb bitllet «prioritari» podran portar maleta de fins a 10 quilos sense cost afegit.

L'associació de consumidors Facua ha acusat Ryanair de voler «sufragar», a través d'aquesta nova política d'equipatge, els «costos» ocasionats per les compensacions derivades de la vaga de pilots i tripulants d'aquest estiu. A més, ha instat el ministeri de Foment a «prendre mesures per aturar» aquest nou pagament al qual hauran de fer front els consumidors.



Per reduir els retards en els vols

La companyia ha argumentat que la nova política d'equipatge té l'objectiu de «reduir els retards en els vols» causats per la tramitació dels equipatges i ha negat que sigui per «fer diners». A més, ha assegurat que el 60% dels clients no es veuran afectats per aquest canvi perquè el 30% dels usuaris adquireixen un bitllet prioritari i l'altre 30% un de no prioritari però viatgen amb només un «petit equipatge de mà».

Aquesta política de bitllet prioritari i no prioritari s'aplica des del gener, quan la companyia ja obligava a baixar al celler les maletes de mà dels viatgers que no havien pagat un suplement (l'anomenada taxa de passatger prioritari, que val 6 euros). Però, si l'usuari estava disposat al fet que la seva maleta de mà acabés al celler, Ryanair no li no cobrava: baixava de l'avió directament des de la porta d'embarcament i els passatgers podien recollir l'equipatge a la seva arribada a l'aeroport de forma gratuïta. Amb la nova política, a partir de l'1 de novembre, el viatger haurà de pagar també per viatjar amb la maleta de mà de mesures clàssiques que va al celler.

Ryanair ha reconegut que el 40% dels passatgers opten per tarifes no prioritàries i viatgen amb un segon equipatge que ara haurien de pagar. En aquest sentit, la companyia confia que «aquests consumidors variïn el tipus de producte d'equipatge que adquireixen depenent del tipus de viatge que facin». Per la seva banda, la Federació d'Associacions de Consumidors i Usuaris en Acció (Facua) ha afirmat a través d'un comunicat que aquesta mesura és una «estratègia de la companyia perquè al final siguin els consumidors els que sufraguin el cost de les reiterades parades dels seus treballadors».

Facua ha criticat que la mesura presa per l'empresa per «agilitzar els embarcaments» sigui «perjudicar els usuaris» i no «contractar més personal». El tipus de bossa que tothom podrà portar gratis és l'equivalent a una motxilla o un maletí d'ordinador.