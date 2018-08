Sanpera deixa Cerbium dos mesos després de ser nomenat conseller delegat

n El manresà Jaume Sanpera ha dimitit com a vicepresident, conseller delegat i conseller de Cerbium Holding. Es tracta del conglomerat que integra diferents empreses, com la consultora tecnològica Texting Big Data (TBD) i també el portal de lloguer vacacional Only Apartments, que cotitza al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) des de l'any 2015.

Segons va informar ahir la companyia al MAB, el Mercat Alternatiu Borsari, també ha renunciat al seu seient el consell d'administració del hòlding Jaume Buxó, i en tots dos casos les dimissions es deuen al conflicte d'interessos entre els seus càrrecs a l'empresa i les «possibles operacions corporatives que el consell pogués analitzar en el futur».

No obstant això, Sanpera seguirà vinculat al hòlding com a assessor del consell d'administració en tots aquells temes que no suposin un conflicte d'interessos.

L'emprenedor manresà va arribar a Only Apartments el mes de juny passat amb l'objectiu d'impulsar el seu posicionament com a plataforma tecnològica de serveis i consolidar també l'oferta dels grans portals de viatges.

La companyia, que va ser fundada pels arquitectes Elisabet Cristià i Alon Eldar el 2003, té una orferta formada per més de 150.000 apartaments a 120 països d'arreu del món.

Abans de la seva arribada a Cerbium Holding, Jaume Sanpera va ser fundador, president i conseller delegat de la companyia de telecomunicacions Eurona i va ser substituït al capdavant de la companyia, la qual també cotitzava al Mercat Alternatiu Borsari, el mes de gener passat.