Els autònoms cobren, de mitjana, el 31% menys que la resta

Els pensionistes que durant la seva vida laboral van cotitzar com a treballadors autònoms van cobrar una pensió mitjana de 650,31 euros el mes de juliol passat, una xifra que suposa el 37,14% menys que la mitjana del conjunt de pensionistes que cobra una prestació per jubilació a l'Estat espanyol, on la pensió mitjana d'aquest col·lectiu s'ha situat en els 1.034,58 euros, segons dades de l'Institut Nacional de la seguretat Social cor-responents al mes de juliol passat i que han estat consultades per la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE).

Per gènere, les dones autònomes han rebut una mitjana de 550,37 euros de pensió, mentre que en el cas dels homes treballadors per compte propi la xifra és més elevada i s'ha situat en els 764,08 euros.

En aquesta línia, la secretària general de UATAE, María José Landaburu, va afirmar que aquesta bretxa de gènere en el treball autònom «no és nova». «Les dones som només un de cada tres treballadors per compte propi a Espanya i tenim més desprotecció social», va subratllar.

D'altra banda, la UATAE va assenyalar que, segons les xifres del juliol passat, els pensionistes que van cotitzar com a treballadors autònoms van percebre el juliol, de mitjana, 0,56 euros més que el mes anterior i 11,23 euros més respecte al mateix mes de l'any anterior.

UATAE també destaca que Espanya en total té més d'1,9 milions de pensionistes que havien estat treballadors autònoms, una xifra que equival a 9.879 persones més que les que hi havia ara fa un any.

Per a Landaburu, que no s'hagi abordat els últims anys la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) ha impossibilitat canviar aquesta situació i ha perpetuat el que considera com una «greu» desigualtat per als treballadors del règim autònom.

«És el moment que tots els autònoms estiguem units per reivindicar un sistema més just, més proporcional i amb més protecció social», va concloure Landaburu.