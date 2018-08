La prestació mitjana a Catalunya és de 992 euros, el 3,6% més que fa un any

L'import de la pensió mitjana a Catalunya s'ha situat aquest mes d'agost en els 992 euros, xifra que suposa un increment del 3,6% respecte al mateix mes de l'any passat, segons el ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En total, el Govern espanyol ha abonat 1.720.095 pensions a Catalunya, que és el 0,9% més que l'agost del 2017 i el 17,8% del total. D'aquestes pensions, un total d'1.109.791 corresponen a prestacions per jubilació, amb un import mitjà de 1.120,76 euros, el 3,43% més respecte al mateix més de l'any passat i lleugerament per sobre la mitjana estatal, que es va situar en els 1.102,38 euros.

La resta de pensions de la Seguretat Social que s'han abonat durant el mes d'agost a Catalunya han estat per incapacitat permanent, amb una mitjana de 1.043,14 euros per cada pensió, per viduïtat amb un abonament de 686,36 euros per pensionista, per orfandat amb 389,27 euros de mitjana per a cada receptor, i per favor de familiars, amb 595,30 euros de mitjana.