La producció mundial de vehicles creixerà el 30%els propers 12 anys

La producció mundial de vehicles creixerà el 30% fins al 2030, ja que s'espera produir 123 milions d'unitats, segons destaca l'informe «La futura estructura de la indústria de l'automòbil-FAST 2030», elaborat per la consultora Oliver Wyman. El 2017, la producció mundial de vehicles va arribar als 97,3 milions d'unitats, el 2,4% més que l'any anterior.

En l'estudi es destaca que la indústria de l'automoció assisteix a un nou «paradigma» basat en el vehicle compartit, el qual s'espera que el 20140 hagi crescut a Europa el 95%, mentre que als Estats Units es preveu que la seva alça sigui del 114% i a la Xina, del 358%, explica Oliver Wyman en un comunicat de premsa.

«Si bé el creixement de la indústria de l'automòbil global serà positiu, anirà acompanyat d'importants canvis estructurals i d'un augment en la pressió dels costos per als quals la indústria no està preparada», detalla l'estudi de la consultora. Un altre dels temes que s'han revelat en l'informe és que més del 60% de les vendes de vehicles entre 2020 i 2025 serà de vehicles elèctrics, per l'«enduriment de la regulació d'emissions». Per regions, l'electrificació de l'automoció el 2030 a la Xina suposarà que un de cada tres vehicles nous venuts serà totalment elèctric, mentre que a Europa s'espera arribar a una quota del 25%.

D'altra banda, al Japó i als Estats Units es preveu que el 2030 el 60% dels vehicles siguin híbrids, mentre que a l'Àfrica i Sud-amèrica no prevaldran aquest tipus d'energies alternatives. El soci d'Oliver Wyman i autor de l'informe, Joern Buss, va assenyalar que la indústria de l'automoció s'enfronta a una «tempesta perfecta entre la nova tecnologia transformadora i un canvi en el comportament del client».

Pel que fa a la conducció autònoma, l'estudi revela que el 2030 el 25% de totes les vendes de vehicles nous tindran sistemes d'automatització parcial.