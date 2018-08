Les vendes de productes bàsics augmentaran el 10% el setembre

Les vendes d'aliments bàsics com les patates, la carn, l'oli, el peix o la llet repunten al voltant del 10% en tornar a la cistella de la compra dels espanyols l'última setmana d'agost i la primera de setembre, segons l'Associació Espanyola de Distribuïdors de Autoserveis i Supermercats. En concret, i amb el canvi de patró de consum derivat de l'estiu, la cistella de la compra varia i hi entren aliments com carn, peix, llet, derivats lactis, pa, sucre, oli, patata, les taronges, plàtans, pomes i peres, que comencen a recuperar espai enfront de les reines de l'estiu: fruites d'os, melons i síndries.