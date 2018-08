Multen el Banc Santander per incomplir les seves obligacions amb deutors hipotecaris sense recursos

El Banc d'Espanya ha sancionat amb 485.000 euros al Banc Santander per incomplir les seves obligacions de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, segons ha informat l'organisme.

Es tracta d'una multa dictaminada pel Consell de Govern del Banc d'Espanya l'octubre del 2017, després d'aprovar l'expedient disciplinari incoat per acord de la Comissió Executiva de l'organisme el desembre del 2016.

La multa, que llavors va ser recorreguda per l'entitat, s'ha fet ara ferma al resoldre el recurs en la via administrativa, si bé es troba recorreguda en via judicial.

El Banc d'Espanya va imposar aquesta multa al Banc Santander per incompliment de les obligacions legals establertes a la normativa de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, pel que fa a l'obligatorietat d'aplicar les mesures del Codi de Bones Pràctiques des que el client acredita estar en una determinada situació econòmica de dificultat.

Segons assenyala el supervisor bancari espanyol, el banc presidit per Ana Botín hauria incorregut en una infracció greu tipificada en l'article 15 del reial decret llei 6/2012, del 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que consisteix a incomplir les obligacions de l'entitat d'aplicar les previsions del Codi de bones pràctiques des que el deutor acredita que es troba dins del llindar d'exclusió.