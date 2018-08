Els sous pugen l'1,6% però el poder adquisitiu cau 400 euros a Catalunya

Els treballadors catalans tenen, de mitjana, 400 euros menys l'any per gastar. Segons un informe de l'empresa de recursos humans Adecco, el salari mitjà a Catalunya ha augmentat 27 euros respecte al 2017 i en aquests moments se situa en 1.747 euros mensuals, un augment interanual de l'1,6%. Malgrat que aquesta xifra representa el salari mitjà més alt des de l'any 2013, aquest mateix estudi apunta que els treballadors catalans han patit una davallada en el seu poder adquisitiu a causa de l'augment de preus dels últims dos anys.

A més a més, el mateix informe indica que actualment a Catalunya hi ha un total 234.600 empreses, una xifra que de nou és la més alta dels últims vuit anys, que la situa com el tercer territori de l'Estat espanyol amb més companyies per habitant.

Pel que fa a la remuneració dels treballadors, el salari mitjà a Catalunya és el quart més alt de l'Estat, només per darrere de la Comunitat de Madrid, el País Basc i Navarra.

Pel que fa al salari mitjà al conjunt d'Espanya, ha tingut un increment interanual del 0,6% i s'ha situat en 1.646 euros mensuals el 2018.

D'altra banda, i respecte a l'atur, l'informe indica que el 32,1% del total dels aturats a Catalunya fa dos o més anys que busquen feina, que és una xifra que suposa un descens interanual del 6,6%. Així, segons aquest estudi d'Adecco, el nombre d'aturats de llarga durada se situa en 128.300 persones, la qual cosa la converteix en la xifra més baixa des del 2010.

Catalunya és el quart territori de l'Estat espanyol que té una proporció més baixa d'aturats de llarga durada, per darrere de les Illes Balears, Múrcia i Navarra. El nombre d'aturats que busquen feina des de fa dos o més anys es troba en el 36,3%, més de quatre punts per sota respecte a l'any anterior. La xifra s'ha reduït en totes les comunitats autònomes des de l'inici de l'any 2018.

D'altra banda, el mateix estudi, assenyala que el teletreball ha afectat al 5,3% dels ocupats catalans el segon trimestre del 2018, el 0,2% més que fa un any, xifra que és equivalent a 175.000 treballadors.

Catalunya és la segona comunitat autònoma amb menys incidència d'aquesta modalitat de treball, per darrere de les Illes Balears, amb el 5,1%, mentre que Madrid lidera el rànquing amb el 9,7%.

Finalment, el treball d'Adecco ha situat Catalunya com la novena comunitat autònoma de tot l'Estat on millor es treballa, amb un total de 5,6 punts en el marc d'una classificació que està encapçalada per Navarra (6,7), les Illes Balears (6,6) i Madrid (6,5). La puntuació obtinguda per Catalunya és la més alta des del setembre del 2009, però l'empresa de recursos humans ha ressaltat que el progrés d'altres autonomies li ha fet perdre una posició respecte al 2017, quan ocupava la vuitena posició.