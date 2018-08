El CEDEM programa nous cursos formatius per al setembre

El CEDEM de Manresa oferirà durant la segona quinzena de setembre diversos cursos gratuïts per a persones emprenedores i empreses per tal de millorar la seva formació.

En concret, la primera acció formativa es portarà a terme el 18 de setembre i serà un curs de Mindfulness en l'entorn empresarial; el dijous 20 i el dimarts 25 serà el torn del curs Com obrir una franquícia; seguidament, el dia 26 es farà un curs sobre la factura electrònica i les seves possibilitats per als negocis i finalment, el dijous 27 de setembre es realitzarà un curs formatiu sobre l'economia circular en el món empresarial. Les places per als diferents cursos són limitades i les inscripcions es poden fer a través del web manresa.cat/cedem.