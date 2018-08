Podem exigeix al Govern que les grans empreses «paguin el que toca»

El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, va afirmar que el debat sobre l'Impost de Societats continuarà, perquè «és dels més complexos i importants» i perquè considera que «cal fer que les grans corporacions paguin el que han de pagar».

Segons recorda la formació morada, per aquesta figura tributària es perden «molts ingressos». «En l'última dècada ha caigut a la meitat la recaptació, però les empreses guanyen el mateix que guanyaven, mentre que l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) ha augmentat la seva recaptació», va destacar.

Així ho va assenyalar Echenique després de la reunió de quatre hores que va mantenir el grup parlamentari amb el Govern central per parlar sobre política fiscal, si bé la trobada, que ha servit de primer contacte, s'ha saldat sense cap acord.

Echenique va assegurar que la reunió va ser «productiva» i que la seva formació li ha explicat al Govern que Espanya té «molt marge» en comparació amb Europa per fer que les grans fortunes i corporacions paguin una major imposició i contribueixin així «amb més generositat» a l'estat de benestar espanyol.

En aquest sentit, Echenique va afirmar que li van traslladar al Govern que en els trams més alts hi hauria d'haver una modificació, perquè «no té sentit que una persona que guanya 60.000 euros a l'any pagui el mateix percentatge d'IRPF que una persona que en guanya 120.000». «És de sentit comú i esperem que puguem arribar a un acord en aquest punt», va assegurar.

No obstant això, Echenique va destacar que l'èmfasi de la seva formació en aquesta reunió amb el Govern es va centrar en l'Impost de Societats, els impostos que afecten a la banca, sobretot a les transaccions més especulatives, i a les grans fortunes.

Sobre la posició del Govern, Echenique ha fet ressaltar que els números posats damunt de la taula per l'Executiu són «preliminars» i estan subjectes a canvis, tot i que des Podem són «ambiciosos a l'hora d'acabar amb els privilegis fiscals».

El Govern tornarà a reunir-se amb Podem «el més aviat possible». El representant de la formació morada va afirmar que les dues parts no s'han posat data límit, encara que ha assenyalat que hauran d'acabar la negociació «abans que arribi el camí de dèficit al Congrés». Això, segons Echenique, «dependrà de si PP o Cs utilitzen la seva majoria a la taula per paralitzar-lo i retardar-lo».

Per la seva banda, el dirigent federal d'IU, Carlos Sánchez Mato, creu que hi ha sintonia amb el Govern, amb el qual comparteixen la idea que hi ha una injustícia fiscal i tractament discriminatori, encara que va afirmar que «el que passa és que hi ha diferències, fonamentalment de terminis d'implantació de les mesures».

Per la seva banda, el representant d'En Comú-Podem, Josep Vendrell, va fer ressaltar que respecte a l'element redistributiu, Units Podem serà molt exigent en les successives reunions amb el Govern. «En la nova política d'impostos és absolutament fonamental que les classes altes siguin les que hagin d'assumir les seves responsabilitats fiscals», va postil·lar.

La formació que lidera Pablo Iglesias li ha traslladat al Govern la importància que hi hagi una imposició adequada a les transaccions financeres i operacions bancàries «més especulatives» que es duen a terme en aquest àmbit.

«Hem vist informacions que parlen de grans bancs pagant zero euros d'Impost de Societats quan tenen beneficis mil milionaris», va posar en relleu Echenique, que també va apuntar que s'exploraran les diferents vies d'imposició al sector de la banca, perquè consideren que aquest sector pot contribuir més a la millora de l'estat de benestar.