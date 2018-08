Toyota inverteix 428 milions en Uber per fer cotxes autònoms

nEl gegant automobilístic japonès Toyota Motor va anunciar ahir que invertirà 428 milions d'euros en Uber per desenvolupar conjuntament cotxes autònoms que estaran disponibles en aquesta plataforma de transport. La col·laboració té com a objectiu «dur al mercat el transport compartit autònom com a servei de mobilitat», i per a això la tecnologia d'ambdues empreses s'integrarà en vehicles de Toyota que formaran la xarxa d'automòbils d'Uber. Per la seva part, el màxim responsable d'Uber, Dara Khosrowshahi, va dir que l'acord permetrà a la seva companyia acostar-se a l'objectiu d'«oferir els cotxes sense conductor més segurs del món».