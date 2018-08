Les matriculacions a l'agost es disparen el 70 % pels canvis en la regulació

n Les matriculacions de turismes i tot terrenys tancaran l'agost amb una forta pujada del 68 % en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a arribar a un volum superior de 121.600 unitats, segons fonts del sector. Aquest increment s'explica perquè, amb l'entrada en vigor del WLTP, les marques han posat en marxa importants descomptes per esgotar els estocs. Fins al proper 31 de desembre, les marques podran seguir venent el denominat «cap de sèrie» d'alguns models que no estiguin homologats amb el WLTP, sempre i quan no superin el 10 % de les matriculacions.